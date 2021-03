A due giorni dalla somministrazione del vaccino sperimentale ReiThera, la consigliera Comunale Stella Bellini racconta di stare bene: “Ho avuto qualche linea di febbre e mal di testa ieri (martedì 20 marzo, ndr), ma sono tutti effetti che mi aspettavo. Oggi sto meglio”.

Il cronoprogramma della sperimentazione è molto serrato, e 19 aprile sarà il momento della seconda dose. Nel frattempo, i vaccinati dovranno essere sottoposti a una serie di contolli. “Nei prossimi mesi saremo osservati speciali: esami del sangue, visite periodiche e un diario quotidiano in cui annotare il nostro stato di salute” continua Bellini. “Settimanalmente è previsto un contatto telefonico, per aggiornare i medici sulla situazione. E per qualsiasi evenienza abbiamo tutti i contatti di chi deve seguirci”.

Insomma, una sperimentazione fatta in maniera molto accurata. “Credo che questa fase sarà breve, considerando che il vaccino dovrebbe uscire in autunno” conclude Bellini.

