Sono 168 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 58.888. I nuovi positivi in Lombardia sono 4.483, di cui 175 debolmente positivi. L’indice di contagio è all’7,6%.

Scendono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 860, e scendono di 210 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.823 ricoverati. I decessi sono 127.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 1.085, di cui 435 in città, Bergamo 427, Brescia 613, Como 421, Lecco 154, Lodi 71, Mantova 203, Monza e Brianza 458, Pavia 205, Sondrio 74 e Varese 501.

Sono 23.649 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 23.904 (qui il bollettino completo del 31 marzo). Sono invece 501 le vittime in un giorno (ieri 467).

