E’ finito in manette per spaccio un 35enne residente a San Bassano ma domiciliato a Castelleone, beccato dai Carabinieri di Crema con la droga. L’uomo è stato fermato a Castelleone a bordo della Bmw, durante uno dei tanti controlli effettuati dai Carabinieri proprio nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio.

Il 35enne, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine, era in giro a bordo di una Bmw serie 1, quando è stato fermato e controllato da una pattuglia. I militari gli hanno rinvenuto addosso due involucri di cocaina, per un totale di 2 grammi, già pronti per la vendita, e la somma di 100, provento dell’attività di spaccio.

E’ seguita una perquisizione domiciliare, dovesono stati trovati ancora ben 101 grammi di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. Tutto è stato posto sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’arrestato è stato accompagnato dai militari nella Casa Circondariale di Cremona.

