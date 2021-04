Pochi giorni da inizio della primavera, ma il fiume Po è già allo stesso livello idrometrico di agosto. L’idrometro di Cremona segna -6,43 e si potrebbe andare verso qualche problema per il sistema irriguo. Come spiega Paolo Micheletti, del Consorzio Dunas, la situazione è per il momento sotto controllo, ma “se nell’arco dei prossimi 15 giorni non cambia qualcosa la situazione inizia a essere critica”. Anche se per fortuna “gli apporti nevosi sono ancora abbondanti, sebbene le alte temperature potrebbero comportare uno scioglimento troppo anticipato delle nevi”.

Il servizio di Simone Bacchetta

