Sono 173 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 57.954. I nuovi positivi in Lombardia sono 4.132, di cui 197 debolmente positivi. L’indice di contagio è all’7,1%.

Salgono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 862. I decessi sono 97.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 1.117, Bergamo 349, Brescia 547, Como 250, Lecco 124, Lodi 74, Mantova 219, Monza e Brianza 308, Pavia 181, Sondrio 74 e Varese 633.

