E’ Dario Igor Belletta, GB Junior Team, ad aggiudicarsi la 74esima Coppa Dondeo di ciclismo. In seconda posizione Manuel Oioli (Bustese Olonia); terzo Federico Biagini (Pedale Casalese).

Ritrovo in via Dante davanti al bar pasticceria che dà il nome alla manifestazione con mascherina in volto, e poi trasferimento a Castelvetro per la partenza lanciata subito dopo il ponte sul Po. Comincia così la 74esima edizione della Coppa Dondeo, non c’è pubblico ma tutta l’emozione dei 200 juniores al via, per lo più lombardi.

