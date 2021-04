Domani ricominciano le lezioni in presenza per bambini e ragazzini fino alla prima media. Ma non per le scuole superiori, una situazione che si sta protraendo dall’inizio dell’anno, salvo la breve parentesi del rientro in classe dopo le vacanze di Natale.

Per questo non si fermano i ragazzi del collettivo studentesco Il Megafono che per giovedi 8 aprile invitano tutti i loro coetanei in DaD ad assistere alle lezioni all’aperto, in piazza san Luca. La manifestazione si svolgerà tra le 7,30 e le 13.

