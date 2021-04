Sono 15 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 10.467. I nuovi positivi in Lombardia sono 841, di cui 24 debolmente positivi. L’indice di contagio è all’8%.

Scendono di 13 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 845, mentre salgono di 17 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 6.643. I decessi sono 53.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 354, di cui 103 in città, Bergamo 68, Brescia 91, Como 43, Lecco 17, Lodi 24, Mantova 67, Monza e Brianza 64, Pavia 53, Sondrio 5 e Varese 29.

Sono 7.767 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.680 di ieri. Numero tra i pù bassi degli ultimi mesi, legato al ridotto numero di tamponi effettuati, 112.962 (come lo erano stati ieri, 102.795) rispetto ai dati più alti di test effettuati nei giorni precedenti, nel corso della settimana. Il numero di decessi invece sale: oggi 421, contro i 296 di ieri. L’indice di positività è pari a 6,9% (ieri era al 10,4%).

Ancora pressione sugli ospedali: sono 3.743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, in aumento di 6 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 221 (ieri 192). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.337 persone, in aumento di 552 unità rispetto.

Gli attualmente positivi sono 555.705 (-14.391 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare ci sono 522.625 persone (-14.949). Oggi sono stati superati i tre milioni di guariti: con i 21.733 negativizzati e dimessi delle ultime 24 ore, il totale è ora di 3.019.255.

