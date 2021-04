Una linea diretta con i cittadini che non hanno le idee chiare o che sono in attesa di informazioni dalla Regione per la campagna vaccinale. La promuove il gruppo regionale lombardo del Movimento 5 Stelle.

“Nella nostra regione – spiega il consigliere regionale Marco Degli Angeli – ci sono ancora evidenti difficoltà: per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un servizio per tutti i cittadini che non hanno ancora avuto risposte. Si tratta – prosegue – di un centro di informazioni che servirà per rispondere alle domande oppure per indirizzare i cittadini verso le istituzioni competenti: ci mettiamo a servizio della collettività per tentare di superare i disservizi e la disorganizzazione che sta caratterizzando la campagna regionale. Ci mettiamo al lavoro come portavoce dei cittadini – conclude il consigliere regionale – con l’obiettivo di fornire un servizio in più per contrastare la pandemia”.

Per inviare una domanda è possibile scrivere una mail all’indirizzo mancativaccini@gmail.com oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 338.4646144.

