Le biblioteche dell’area cremonese (RBC) sono “momentaneamente escluse” dal servizio di prestito interbibliotecario “per ragioni tecniche”. A comunicarlo, attraverso un avviso sul proprio sito web, la stessa Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.

Rimane invece regolarmente attivo il servizio di prestito locale. Per prenotare i documenti e prendere appuntamento per il ritiro in una delle biblioteche dell’area cremonese bisognerà prendere contatto attraverso un’email o una telefonata alla propria struttura di riferimento.

© Riproduzione riservata