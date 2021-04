Sono 109 i nuovi positivi in provincia di Cremona, mentre sono 3.289 in Lombardia, a fronte di 56.476 tamponi effettuati, con un indice di contagio pari al 5,8%. Questi i dati diramati da Regione Lombardia, che confermano il calo anche dei ricoveri: -2 nelle terapie intensive e -249 in altri reparti. Continua invece a crescere il numero delle vittime: altre 92 quelle registrate in territorio regionale nelle ultime 24 ore (31.595 il totale complessivo).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 881 di cui 310 a Milano città;

Bergamo: 241;

Brescia: 512;

Como: 213;

Cremona: 109;

Lecco: 116;

Lodi: 66;

Mantova: 155;

Monza e Brianza: 257;

Pavia: 228;

Sondrio: 108;

Varese: 319.

