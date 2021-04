Prorogata al 30 giugno 2021 la concessione gratuita dei plateatici degli esercizi pubblici, comprese le estensioni già autorizzate. E’ questo l’intervento deciso dal Comune di Cremona, reso possibile dall’attuazione del Decreto Legge ‘Sostegni’, va quindi nella direzione di provare a sostenere i pubblici esercizi così duramente colpiti dall’emergenza Covid.

In questo senso, nei prossimi giorni prenderà il via una serie di incontri con le varie categorie economiche per concordare ulteriori sostegni alle imprese in difficoltà. La speranza, in ogni caso, è che la curva epidemiologica possa consentire la riapertura delle stesse attività.

Dall’Amministrazione fanno sapere che il Servizio Suolo Sottosuolo Illuminazione, Cantieri e Trasporti del Comune di Cremona è a disposizione degli utenti per ogni chiarimento sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni. Per contattare il Servizio è possibile utilizzare i seguenti numeri telefonici 0372 407479 – 0372 407375 oppure inviare una mail a platemp@comune.cremona.it. Per l’invio delle richieste è necessario utilizzare l’indirizzo di posta certificata protocollo@comunedicremona.legalmail.it senza l’obbligo di imposta di bollo.

