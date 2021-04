Quinto risultato utile consecutivo per la Cremonese che allo Zini piega 2-1 il Pordenone in uno scontro salvezza. I grigiorossi, dopo un gol annullato a Gaetano dopo pochi secondi, si trovano in svantaggio dopo 5′ quando il casalasco Zammarini porta in vantaggio i friulani. La grande giocata di Valeri riporta in parità il match alla mezz’ora, poi nella ripresa l’incornata di Strizzolo regala il successo alla squadra di Pecchia.

