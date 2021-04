Si è riempita di poesie la Galleria XXV aprile grazie all’iniziativa dell’Ensemble Alma Libera. Si tratta di un modo di celebrare la giornata mondiale della poesia, caduta lo scorso 21 marzo, in un momento in cui l’arte e le professioni legate ad essa sono ferme. Ottenuto il via libera dagli amministratori di condiminio della Galleria, l’Ensemble ha così affisso, in collaborazione con la scuola Trento e Trieste, diverse poesie, opera dei bambini, ma anche di autori locali, nazionali e internazionali, cui si sono aggiunte anche citazioni di attori e cantanti.

