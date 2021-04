Le restrizioni dovute alla pandemia, la paura del contagio, la mancanza di relazioni con i coetanei, scuole e università chiuse sono solo alcuni degli aspetti che influiranno sul futuro dei giovani. Al riparo dalle conseguenze più gravi del virus, i ragazzi stanno attraversando un momento cruciale della crescita con contraccolpi che potrebbero ripercuotersi sul loro futuro.

L’isolamento in una stanza, la didattica a volte attraverso il cellulare e con un wifi instabile, liti in famiglia nate dalla convivenza in pochi metri hanno innescando negli adolescenti conseguenze che possono sfociare in disordini da stress post-traumatico, abulia, depressione, crollo della concentrazione e dell’autostima, ansia che, nei casi più gravi, anche autolesionismo. Il parere della dottoressa Anna Bandera, psicologa e psicoterapeuta.

Cristina Coppola

