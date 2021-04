Cinque vittime e 86 nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 38.490. I nuovi positivi in Lombardia sono 1.975, di cui 62 ‘debolmente positivi’. L’indice di contagio è al 5,1%.

Scendono di 24 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 787, così come scendono di 36 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 5.727. I decessi sono 94.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 506, di cui 208 in città, Bergamo 71, Brescia 136, Como 226, Lecco 44, Lodi 40, Mantova 118, Monza e Brianza 160, Pavia 85, Sondrio 10 e Varese 457.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.447 casi positivi da coronavirus e 476 morti a causa della Covid. Attualmente i ricoverati sono 30.478 (444 in meno di ieri), di cui 3.526 nei reparti di terapia intensiva (67 in meno di ieri) e 26.952 negli altri reparti (377 in meno di ieri). Sono stati analizzati 152.646 tamponi molecolari e 152.344 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,9 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,9 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 9.780 e i morti 358.

