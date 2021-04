Cremonese in campo alle 16.00 allo Zini contro l’Empoli nel recupero della 31esima giornata di campionato, rinviata a causa dei numerosi casi Covid che avevano colpito i toscani. Gli azzurri si presentano a Cremona da primi in classifica, con una sola sconfitta rimediata in tutto il campionato (il 1° novembre contro il Venezia) e con una striscia di quattro vittorie consecutive.

