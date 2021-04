Giovedì 8 aprile si è tenuto il primo incontro del corso promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e rivolto a docenti di matematica e scienze e di sostegno volto a fornire spunti utili e concreti per cercare di superare le difficoltà incontrate dagli studenti nell’approccio alle discipline scientifiche nella secondaria di primo grado.

Durante l’incontro la relatrice Dott.sa Roberta Donini, Psicologa e Psicoterapeuta ha discusso sull’opportunità di mettere in campo un approccio all’insegnamento della matematica basato sul protagonismo dei ragazzi con bisogni educativi speciali (BES), personalizzando le strategie da mettere in campo e mettendoli continuamente in gioco, esercitandoli allo sforzo cognitivo, cercando soprattutto di superare il pregiudizio generazionale dei ragazzi verso le discipline Stem.

Il secondo incontro, sempre tenuto dalla Dott.sa Brembati si terrà mercoledì 14 aprile tramite piattaforma meet.

Di seguito il link per accedere alla registrazione del primo incontro https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nDLGQtKL-Yg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QRSm3AL7anCjMoZVP91dO3-mcLWRP577eVL-SqhlDfDhGqNEVO5fF1fE

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla seguente mail alex.severgnini@posta.istruzione.it

