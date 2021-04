Nella giornata di oggi, mercoledì 14 aprile, in Giunta è stato deliberato di aggiungere altre aree pedonali oltre quelle già presenti in città, in cui sarà possibile circolare liberamente senza la presenza di veicoli e questo, secondo il sindaco Gianluca Galimberti, “rappresenta un passo ulteriore verso l’idea di città a misura d’uomo che riteniamo Cremona sia e debba sempre più diventare”.

In particolare, via Ticino nel tratto compreso tra il civico 33 e via Oglio: “E’ il tratto di strada in corrispondenza dell’ingresso posteriore della Scuola Primaria Monteverdi e dove si trova la scuola Infanzia Agazzi. Adesso tante famiglie del quartiere Po possono accompagnare i propri figli a scuola avendo a disposizione lo spazio necessario per salutarli in totale sicurezza”.

“Questa via – aggiunge il sindaco -, che ha visto tante iniziative della scuola, con protagonisti i ragazzi, maestre e famiglie, potrà ospitarle ancora nei prossimi mesi e anni, perché davvero la scuola e chi la vive è centrale e anima in un quartiere. Ma anche tutti coloro che sfruttano la palestra presso la scuola Monteverdi si potranno muovere senza la presenza delle auto. Piccolo grande segno che pone al centro l’ambiente, la scuola e le relazioni”.