Lezione di ginnastica all’aperto per gli studenti di una classe prima, indirizzo linguistico, del liceo Manin. Complice la giornata soleggiata e le temperature in rialzo, l’ora di educazione fisica si è svolta ai giardini di piazza Roma. Dopo il ritorno a scuola, dunque, un modo alternativo per poter svolgere in sicurezza e in modo diverso la pratica sportiva.

