Il prossimo 30 aprile, alle ore 12, si terrà in commissione Agricoltura un’audizione con l’Ente Fiera, la Camera di Commercio, il Comune e la provincia di Cremona per la presentazione del piano di sviluppo per la Fiera di Cremona e il sistema economico del nostro territorio. A renderlo noto il capodelegazione dem della commissione Matteo Piloni che, insieme ai colleghi del territorio Federico Lena e Marco Degli Angeli, aveva richiesto questo incontro, anche in seguito alla decisione di spostare a Montichiari la Mostra del Bovino dopo 68 anni, fiore all’occhiello della Fiera e grande occasione economica per tutta la provincia.

“Sono contento che abbiano accolto la nostra richiesta”, dice Piloni. “E’ una richiesta che abbiamo fatto in maniera condivisa – chiarisce il consigliere del Pd -, com’è giusto che sia, anche per dimostrare la compattezza Istituzionale, economica e politica di tutto il territorio. Questa sarà un’occasione per far conoscere a tutta la Regione il progetto di sviluppo del nostro Ente Fiera e quindi del ‘sistema Cremona’ anche e soprattutto per il ruolo che può e deve giocare a livello regionale e non solo”.

