Un 37enne romeno residente a Soresina è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, dopo aver rubato dei tubi in rame da una cascina. Le indagini, da parte dei Carabinieri di Soresina, hanno preso il via in seguito a una querela, sporta contro ignoti da una donna intorno a metà marzo.

La vittima ha riferito di aver subito il furto di alcuni tubi pluviali in rame presenti dalla propria cascina, per un valore di circa 200 euro. I militari, analizzando e comparando i filmati di videosorveglianza del cascinale con quelli presenti sul territorio comunale, sono giunti ad identificare nell’autore del reato il romeno, volto noto alle Forze dell’Ordine, residente a Soresina da molti anni, coniugato, disoccupato e pregiudicato per reati specifici.

Oltre alla denuncia, i Carabinieri hanno anche avviato il procedimento amministrativo per richiedere il foglio di via obbligatorio dal Comune di Soresina.

