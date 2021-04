I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona un operaio indiano di 38 anni, incensurato, per aver tentato, imbrogliando, di superare l’esame per il conseguimento della patente di guida.

L’uomo, durante l’esame teorico che stava svolgendo presso la Motorizzazione di Cremona, è stato sorpreso da uno degli ingegneri esaminatori mentre comunicavacon l’esterno, utilizzando un cellulare collegato ad un dispositivo elettronico occultato negli abiti. Egli era in contatto con un complice esterno che gli suggeriva le risposte al fine di superare l’esame.

