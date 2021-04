Si intitola Scintille d’Arte la manifestazione organizzata per il pomeriggio del 17 aprile, con partenza da piazza Stradivari alle 15.30, per protestare contro lo stop dei teatri ormai da un anno.

Inizialmente erano stati programmati quattro cortei itineranti, ma essendo vietati verranno sostituiti da semplici interventi di 2/3 artisti che eseguiranno la loro “Scintilla” di Teatro, Musica e Danza, nella forma dell’artista di strada. Eseguito il proprio pezzo, per i cremonesi che si affacceranno alle finestre o che si troveranno a passare da lì, si sposteranno nel centro città per riproporre il proprio pezzo nella manifestazione corale. In piazza Stradivari, verrà allestita una pedana, messa a disposizione del Comune.

L’iniziativa, che proseguirà fino alle 18.30, è pensata per ricordare quanto il mondo del teatro sia vivo e attivo e quanto pesante sia la condizione che sta vivendo attualmente.

Gli artisti partecipanti: Anubisquaw s.n.c., Spazio Mythos, Varie Azioni, EmmeCi, PrimaDonne, Akamorà Teatro, Compagnia delle Muse, Giuseppina Cavagnoli, Studio CreaAttiva, Teatro Amilcare Ponchielli, Twentieth Century Bosch, Gruppo Palio di Isola Dovarese, Compagnia dei Piccoli, Cooperativa Società DOLCE, Fabrizio Caraffini, Alceste Ferrari, Max Bozzoni, Ass.ne Giorgia Teatro Itinerante, Compagnia dell’Ago, Compagnia L’Altra Luna di Elisa Zanolla, Chiara Tambani, Beppe Parmigiani, Francesco Moglia, Associazione Latino Americana, Compagnia del Tango, Centro Danza Sporting Life, The OSB Academy, Compagnia Sesto Senso, TrAttori Improvvisazione, Susetta Sesanna, Bianca Saccà, Ass.ne Dal Naso al Cuore, La Cortigiana Zingara, Letizia Sperzaga.

La manifestazione sarà seguita in diretta Facebook sulle pagine di Cremona1 e Cremonaoggi, mentre nei giorni successivi verrà realizzato uno speciale dall’emittente televisiva.

Location:

• Via Mincio/Cristo Re

• Parchetto Robi Telli

• Piazza Cadorna

• Teatro Ponchielli (con intervento di Alberto Branca)

• Via Romanino

• Via S. Francesco d’Assisi/S. Ambrogio

• Piazza Fiume

• Palazzo Cittanova

• Piazza dei Patrioti

• Largo Madre Agata Carelli

• Via degli Orti Romani (curva)

• Piazza Giovanni XXIII

• Via Tonani/Via S. Sebastiano

• Piazza IV Novembre

• Largo Giacomo Pagliari

• Largo Boccaccino

