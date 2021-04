Sono 63 i nuovi casi registrati in provincia di Cremona rispetto alla giornata di ieri, venerdì 16 aprile.

In totale, in Lombardia, sono 2.546 i nuovi positivi a fronte di 50.170 tamponi effettuati e con il tasso di positività stabile al 5% (ieri 5.1%). Continua il calo sia dei ricoveri in terapia intensiva (-5, totale 723) sia negli altri reparti (-230, totale 4.901). I decessi sono stati 74.

Tra le varie province lombarde, record di positivi a Milano (696), seguita da Varese (410) e Brescia (282). Meno di Cremona, invece, solo Lodi (44) e Sondrio (29).

In Italia, sono stati 15.370 i nuovi casi di coronavirus, con 310 decessi. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 331.734 (ieri erano 327.70, con il tasso di positività sceso al 4,6% (ieri era 4,9%). I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono calati di 643 unità, mentre quelli di terapia intensiva fanno registrare un, per un -26.

© Riproduzione riservata