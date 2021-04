Il Comitato Regionale FIDAL Lombardia (il più grande d’Italia, 560 società, oltre 40.000 tesserati) ha firmato una convenzione con l’UST Cremona nella logica di una “fattiva e sinergica opera comune per sviluppare un importante progetto sportivo e sociale relativo alla conoscenza e alla pratica dell’Atletica Leggera” nei tre ordini di Scuole, Primaria, Secondaria di 1° grado (medie) e Secondaria di secondo grado (Superiori sino al 3° anno).

Un progetto che “avrà il suo fulcro” nell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e di Sondrio (retti da Fabio Molinari) unitamente a Fidal Lombardia e ai Comitati Provinciali e alle numerose società di atletica operanti sul territorio lombardo.

“Questa iniziativa – spiega il prof. Fabio Molinari (dirigente scolastico dell’UST di Cremona e Sondrio) – si inserisce nel più ampio novero di iniziative e collaborazioni in favore della popolazione studentesca e mirate alla salute e all’adozione di stili di vita corretti. Riprendendo l’antica locuzione “mens sana in corpore sano”, l’opportunità di avvalersi della preparazione di tecnici di atletica leggera laureati in Scienze Motorie tramite Fidal è una vera e propria occasione per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per l’educazione fisica. La collaborazione con FIDAL potrà avvicinare molti ragazzi e ragazze a questa disciplina, e non è detto che per alcuni di loro si aprano le porte di un futuro agonistico.”

In pratica, Fidal Lombardia, unitamente a Comitati Provinciali e società, mette a disposizione il maggior numero possibile di Tecnici di Atletica Leggera laureati in Scienze Motorie per affiancare gli insegnanti delle Scuole (di ogni ordine e grado e nelle ore curriculari) attivandosi fattivamente nel far conoscere l’atletica nelle sue diverse specialità, favorendone la pratica, collaborando all’organizzazione e alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e ad iniziative di vario tipo (giornate promozionali, incontri sportivi amicali tra le Scuole).

Una iniziativa che, attraverso l’UST di Cremona e di Sondrio, sottopone la proposta di collaborazione con La Federazione di Atletica ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado, garantendone la pubblicizzazione e diffusione (ovviamente nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni).

“E per questa importante convenzione – spiega Gianni Mauri – presidente di Fidal Lombardia – siamo pronti, con le nostre società e comitati a mettere in campo, in uno sforzo senza precedenti, le nostre migliori energie tecniche ed umane. Sono certo che questo progetto condiviso con l’UST Cremona e di Sondrio ci permetterà di esprimere ottimi livelli organizzativi, logistici e di comunicazione per diffondere contenuti didattici per i giovani studenti dalla Scuola Primaria (esordienti), alla Secondaria di 1° grado (ragazzi/cadetti primo anno) e della Secondaria di 2° grado (cadetti 2° anno e allievi). Crediamo fortemente in questo progetto”.

E nella realizzazione della Convenzione un ruolo importante lo ha avuto Carlo Stassano (presidente dell’Interflumina E più Pomì) che ha progettato un filmato didattico (ottimamente realizzato da Emanuele Piseri) che verrà presentato agli Insegnanti, un filmato che oltre a una prima parte con evidente finalità educativa si sviluppa poi, in maniera più tecnica e specialistica affinché ogni lezione di educazione motoria e sportiva conduca all’attuazione dei Programmi Ministeriali. “Il filmato – spiega Stassano – consente, unitamente a una serie di testi richiesti alla Federazione, di approfondire con entusiasmo e curiosità la conoscenza dell’Atletica, autentica base motoria per ogni Sport ed a tal scopo sono stati approntati obiettivi e contenuti idonei per le diverse fasce di età. Un bagaglio ideale per avvicinarsi poi ai Giochi Sportivi Studenteschi e alle manifestazioni agonistiche”.

Tutto questo è la parte iniziale del Progetto Scuola che vedrà altresì la costituzione di una Commissione di Lavoro nella quale faranno parte alcune professionalità di spessore della Scuola, Insegnanti /tecnici di grande esperienza della Federazione ed alcuni giovani insegnanti di Scienze Motorie che, insieme, lavoreranno sullo sviluppo ulteriore di questo progetto per il prossimo anno scolastico.

