Una “realtà spaventosa”, secondo la LAV, quella scoperta in provincia di Cremona ed in particolare a Grumello Cremonese: un “allevamento di maiali in condizioni igieniche precarie, con spazi infestati da topi e scarafaggi, smaltimento illegale di carcasse, inquinamento ambientale, percosse e violenze agli animali, mutilazioni illegali” come il “taglio sistematico della coda e la castrazione oltre i 7 giorni”.

Sul posto sono intervenuti anche l’Ats Val Padana e i Nas di Cremona che hanno verificato le effettive condizioni dell’allevamento che conta tra gli 800 e i mille capi suini. Dopo il sopralluogo, sono quindi state effettuate due denunce, rispettivamente per i maltrattamenti sugli animali e inquinamento ambientale.

I primi provvedimenti sono stati rivolti a mettere in sicurezza gli animali e sono state disposte diverse prescrizioni con scadenze scaglionate che vengono costantemente monitorate con sopralluoghi di verifica.

“Le prove di queste violazioni di cui è venuta in possesso la LAV – dichiara Roberto Bennati Direttore Generale LAV – sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria: le ipotesi di reato fanno emergere attività obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali”.

Per Bennati “sono aspetti di sanità pubblica da trattare con la massima severità, per questo chiediamo al Ministro Speranza controlli più efficaci e severi”, con la LAV che “chiede il sequestro dell’intera struttura per le gravi condizioni igieniche, mutilazioni fuorilegge, fosse comuni e smaltimento dei liquami nel canale adiacente ai campi coltivati”.

La sensazione, in ogni caso, è che si tratti di “un allevamento in fase di dismissione”, secondo quanto riferisce Maurilio Giorgi, direttore del dipartimento veterinario dell’Ats Val Padana, ma in caso contrario “aumenta il rischio che possa essere soggetto a controlli più ravvicinati”.

Il caso di Grumello, tuttavia, si inserisce in un contesto in cui gli allevatori cremonesi osservano scrupolosamente le regole.

