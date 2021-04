Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è arrivato in visita all’hub vaccinale di Codogno, a un anno e un mese dall’inizio del periodo più buio di uno dei territori più colpiti dalla pandemia nella prima ondata di Covid, insieme a Cremona e Bergamo.

Fontana ha ricordato la sofferenza del territorio lodigiano, ma anche il grande lavoro fatto da medici e infermieri, e quanto oggi sta facendo l’hub nell’ambito del piano vaccinale. Nel suo giro, il governatore si recherà poi a Vigevano.

Fontana ha poi dichiarato che entro fine giugno tutti i lombardi avranno ricevuto la prima dose del vaccino. Il presidente ha poi confermato il probabile passaggio in zona gialla dal 26 aprile e ha espresso soddisfazione per il ritorno a scuola al 60% con la possibilità, per le scuole, di modulare l’ingresso in base alle loro capacità.

Michela Cotelli

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata