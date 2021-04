L’Associazione Artisti Cremonesi organizza la mostra personale “Gesto&colore” dell’artista Ulisse Gualtieri.

Da molti anni iscritto all’Associazione Artisti Cremonesi, Ulisse Gualtieri ha partecipato a esposizioni collettive presso i maggiori centri culturali e artistici d’Italia. La sua mostra personale presso l’Associazione Artisti Cremonesi sarà occasione per scoprire gli ultimi lavori realizzati. L’osservatore sarà accompagnato in un percorso che delinea il suo caratteristico tratto espressivo ben evidente nelle nature morte fino a scoprire il più recente tratto che scompone forme e natura per esprimere maggior protagonismo del colore che evoca concetti ed emozioni.

La mostra personale sarà occasione anche per presentare al pubblico il nuovo catalogo di opere aggiornato all’anno 2020: un percorso fra paesaggi, composizioni e figure che percorrono la linea artistica dell’autore espressa negli anni di produzione. Il catalogo è stato realizzato a cura di Serena Carpaneto, Tommaso Giorgi e Elena Poli di CrArT – Cremona Arte e Turismo e verrà distribuito gratuitamente ai visitatori.

L’esposizione si tiene nelle sale della sede dell’Associazione in Palazzo Azzolini, via Cesare Battisti 21 a Cremona. Nel rispetto delle norme anti-covid 19 è obbligatorio disinfettare le mani ed entrare con mascherina. All’interno sarà rispettato l’ordine per non creare assembramenti. Ingresso gratuito.

Orari di apertura della mostra: martedì-domenica ore 16.30-19; sabato ore 10-12 e 16.30-19.

