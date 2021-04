Sono 70 i nuovi casi positivi al Covid in provincia di Cremona, mentre sono 2.304 in regione, con un indice di contagio del 4,9%. Fortunatamente continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-167). Altre 57 le vittime, per un totale di decessi pari a 32.569.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 645 di cui 242 a Milano città;

Bergamo: 236;

Brescia: 295;

Como: 158;

Cremona: 70;

Lecco: 57;

Lodi: 40;

Mantova: 115;

Monza e Brianza: 222;

Pavia: 111;

Sondrio: 35;

Varese: 267.

