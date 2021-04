Gentile direttore,

a fine marzo scorso sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale in zona piazza Cadorna, e per questo ringrazio. In una riunione con il vice Sindaco Virgilio e l’ing. Pagliarini ho evidenziato la scarsa illuminazione della piazza, da viale Po a via Giordano.

Mi hanno risposto di essere al corrente della situazione e che al momento della realizzazione della nuova pista ciclopedonale avrebbero fatto qualcosa. Credo che gli attuali punti luce si possano riposizionare in modo più efficace, posizionando all’occorrenza altri punti luce, e illuminando a dovere la nuova ciclopedonale.

Inoltre, si coglie l’opportunità di avere il cantiere aperto e di apportare le modifiche del caso.

Vedo il passaggio ciclopedonale su via Giordano, illuminato con lampade (se non è già stato inserito nel progetto esecutivo) apposite. Lampade che hanno la proprietà di illuminare in prevalenza la sagoma del pedone e/o del ciclista che si appresta ad attraversare.

Sempre sulla piazza davanti ai due porticati, l’illuminazione è scarsa. Si sta operando sulla sede stradale e vista l’opportunità chiedo cortesemente l’installazione davanti ad ogni porticato di pali e rispettivi punti luce.

Il 22 ottobre, 27 novembre 2020 ed il 21 gennaio 2021 segnalo all’amministrazione comunale: “Da mesi sotto i portici di Piazza Cadorna, i punti luce sono tutti spenti. A favore della sicurezza chiedo cortesemente il ripristino regolare. Dall’Amministrazione comunale alle mie e-mail non ho mai avuto alcun riscontro.

