E’ stata presentata ufficialmente, il 22 aprile – in occasione degli Open days Online del Campus di Cremona – la nuova Laurea Magistrale in Agricultural Engineering del Politecnico di Milano, un corso progettato ed erogato in lingua inglese, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Si tratta di uno dei pochi corsi al mondo del suo genere, unico in Italia, ed è volto a formare ingegneri operanti nel settore agro-industriale dotati di una visione sistemistica, ossia un approccio allo studio e alla implementazione di soluzioni applicative basato su una visione complessiva dei vari aspetti multidisciplinari delle filiera.

Gli Open Days virtuali si sono svolti nelle giornate del 21, 22 e 23 aprile, con una ricca offerta di iniziative virtuali, attraverso le quali gli studenti hanno potuto conoscere meglio il Campus cremonese del Politecnico, partecipando in sicurezza da casa.

Mercoledì 21 aprile dalle 9:30 alle 18:00 sono stati proposti numerosi appuntamenti dedicati ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Informatica, rivolti agli studenti delle scuole medie superiori ed alle loro famiglie.

Giovedì 22 aprile è stata ufficialmente presentata per la prima volta la nuova Laurea Magistrale in Agricultural Engineering con un approfondimento sull’offerta formativa, sul contesto e sugli sbocchi occupazionali.

Venerdì 23 aprile è stato dedicato alla Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering con una presentazione del Corso di Laurea, dei progetti di tesi e con la testimonianza di laureati. In tutte le giornate gli interessati hanno potuto sostenere colloqui on line individuali con i docenti dei corsi e con la segreteria studenti.

E per chi non fosse riuscito a partecipare, c’è ancora la possibilità di conoscere l’offerta formativa del Campus di Cremona perché tutti gli appuntamenti sono stati registrati e saranno resi disponibili a partire dalla prossima settimana sul sito del Polo di Cremona www.polo-cremona.polimi.it.

