Rientro sui banchi al 100% per le classi quinte degli istituti superiori, mentre dalla prima alla quarta la presenza rimarrà al 50%: questa la proposta emersa dal vertice che si è svolto in prefettura nella tarda mattinata di venerdì, per fare il punto sulle nuove direttive previste nell’ultimo Decreto Draghi, che prevederebbero un rientro al 100%.

Scopo della riunione era appunto quello di trovare un punto di incontro tra le esigenze degli istituti e quelle del trasporto pubblico, che ancora non è in grado di garantire un rientro degli studenti al 100%, persistendo le restrizioni sulla capienza dei mezzi, fissata al 50%. Per rendere possibile il trasporto di un maggior numero di alunni, quindi, si sfrutterà la capacità residua del comparto trasporti.

Con la proposta messa sul tavolo e condivisa dai dirigenti degli istituti, si riuscirebbe a garantire una presenza a scuola complessiva del 60% degli studenti. Questa proposta non prevede il doppio turno d’ingressi, ipotesi che i dirigenti scolastici hanno sempre cercato di evitare.

Simone Arrighi – Laura Bosio

© Riproduzione riservata