Sono 84 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 50.456. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.313. L’indice di contagio è al 4,6%. I decessi sono 43.

I pazienti Covid in terapia intensiva sono 33 in meno (611), mentre i ricoveri scendono di 135 unità (4.050). Invece i dimessi/guariti segnano +1.620 (in totale 703.739). I lombardi attualmente positivi sono 57.093 (+644). Ieri, a fronte di 46.840 tamponi effettuati, c’erano 2.304 contagi e 57 morti, con un tasso di positività del 4,9%.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 757, Bergamo 202, Brescia 219, Como 152, Lecco 72, Lodi 43, Mantova 116, Monza e Brianza 220, Pavia 114, Sondrio 47 e Varese 239.

In Italia i nuovi casi sono 13.817 con 322 morti. 320.780 i tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri.

