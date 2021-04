Un momento di incontro si è svolto nei giorni scorsi, tra il Comune, il terzo settore, il mondo della cooperazione sociale e dei sindacati, per analizzare la situazione sociale della città e le possibili aree di intervento. Scopo della riunione è stato quello di avviare un tavolo di lavoro comune, per organizzare gli interventi sia nell’immediato sia con una visione di più lunga prospettiva. In particolare sono state condivise possibili azioni di sostegno attraverso l’uso dei ‘fondi Covid’, come risulta dal bilancio consuntivo 2020 che è in approvazione in Consiglio Comunale.

“Questi aiuti ulteriori saranno per famiglie in difficoltà economica, famiglie che si prendono cura di persone anziane, famiglie con bambini e adolescenti” spiega il sindaco Gianluca Galimberti sulla sua pagina Facebook. “Gli aiuti previsti di questo ‘fondo Covid, che verranno definiti nei prossimi giorni, si aggiungono ai fondi comunali già decisi e previsti nel bilancio 2021”.

Il prossimo incontro è già fissato per il 7 maggio. “La decisione è anche quella di dare continuità al tavolo di confronto, per prendere in esame insieme azioni volte a rendere più forte e solida la comunità (con attenzione rinnovata e rafforzata, ad esempio, a preadolescenti o a persone con fragilità psichiatriche) e per affrontare, anche insieme alle categorie economiche, il grande tema del lavoro e dell’aiuto all’occupazione in città e nel territorio” continua il primo cittadino. “Dopo l’incontro della settimana scorsa con le categorie economiche, continua quindi il lavoro di sistema per rendere coesa la comunità e aiutare concretamente le famiglie e le persone più fragili”.

© Riproduzione riservata