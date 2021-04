Incidente poco dopo le 20.00 di oggi, lunedì 26 aprile, lungo la via Bergamo all’incrocio con via Sant’Ambrogio all’altezza della fabbrica ex Simel. In urto sono venute due auto e tra i coinvolti c’è anche una bambina molto piccola, fortunatamente apparentemente illesa. Probabilmente a causare l’impatto una mancata precedenza, ma la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto insieme a due ambulanze e ai vigili del fuoco. A seguito dell’impatto il tratto di strada in questione è stato chiuso al traffico per permettere l’intervento dei soccorsi.

