Iniziate questa mattina le potature delle piante su viale Po, operazione che lo scorso anno in questo periodo, in piena pandemia, era stata rimandata. Per ora si è cominciato sul lato sinistro del viale, per chi proviene dal centro città, con la conseguente cancellazione dei posti auto tra le piante stesse, fino ad oltre via della Ceramica.

Questo è anche il primo anno di gestione del verde da parte di Aem, che ha da poco chiuso la gara triennale di livello europeo del valore di 2milioni e 100 mila euro per la manutenzione periodica delle aree verdi pubbliche. I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il 23 aprile. La gara è suddivisa in cinque lotti ed è riservata alle imprese che impiegano soggetti svantaggiati.

Un’altra gara in fase di conclusione riguarda le potature da eseguire nel periodo autunnale, anche in questo caso si tratta di un affidamento triennale in modo da garantire la continuità.

Oltre alle potature delle piante ad alto fusto di viale Po, sono in corso anche gli sfalci in tangenziale.

