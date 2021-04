Da oggi, lunedì 26 aprile, le quinte superiori del territorio tornano in presenza al 100%, come deciso nel corso dell’incontro svoltosi venerdì scorso in prefettura, per trovare un compromesso. Le altre sezioni rimangono invece in presenza solo al 50%, per cercare di mantenere la capienza al 50% sui trasporti pubblici. Felicità da parte degli alunni, che iniziano il rush finale verso la maturità.

Il servizio di Simone Arrighi

