Da oggi, lunedì 26 aprile, e sino a venerdì 30 aprile (salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche) via Ghisi è interessata da lavori stradali, in corrispondenza dei civici 32 e 34, eseguiti per conto di Padania Acque S.p.A. e finalizzati alla realizzazione di un allaccio fognario. Per consentire l’attuazione dell’intervento in sicurezza la strada rimarrà chiusa al traffico nel tratto interessato dal cantiere. E’ consentito l’accesso ai residenti, mentre è stata posizionata idonea segnaletica con l’indicazione dei percorsi alternativi. Il transito pedonale è consentito in sicurezza. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona, e dagli agenti della Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

