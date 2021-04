AGGIORNAMENTO – “Guido Bertolaso ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Abbiamo ancora bisogno di lui, quindi sono convinto che continueremo a lavorare insieme perché quello della vaccinazione è un progetto assolutamente importante e rilevante”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo le dichiarazioni rilasciate dal consulente per l’emergenza Covid, secondo cui ormai non c’è più bisogno di lui. Secondo il consulente, la macchina organizzativa è già ben avviata e funziona a dovere, dunque dovrebbe riuscire a procedere per conto proprio. “Il 29 aprile arriveremo a 100mila vaccini” ha detto. Successivamente “saremo in grado di farne 140mila al giorno”.

Fontana, tiene però a precisare che “Bertolaso continuerà a collaborare con la Regione Lombardia. Probabilmente sarà meno presente fisicamente, ma continuerà a seguire lui tutta la campagna vaccinale. Adesso è qui sette giorni la settimana, in futuro magari un po’ meno.

Continua a essere e sarà il consulente sulla vaccinazione. Una persona che io stimo tantissimo. La macchina che lui ha predisposto sta funzionando molto bene ma penso anche che una personalità come la sua serva sempre. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto fino ad oggi”.

