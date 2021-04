Continua l’impegno degli Stati generali Clima, Ambiente, Salute per la promozione del dibattito pubblico e del confronto a sostegno della riqualificazione della attuale Strada Statale 10 Cremona-Mantova come alternativa al progetto di autostrada regionale.

Venerdì 30 aprile ore 21 si terrà una conferenza online su piattaforma Zoom, visibile anche sulle pagine Facebook di “ Stati generali Ambiente e Salute” e di “ Costituente Clima”. Ospiti i parlamentari, i consiglieri regionali e comunali, gli esponenti politici di Movimento5Stelle, ArticoloUno, Sinistra Italiana, Rifondazione comunista, Verdi, Possibile.

Ecco il Link per accedere:

https://us02web.zoom.us/j/83649234019?pwd=SGplemtMcWgwSXNwSWpHWlVDbU1xUT09

“Come Stati generali Clima, Ambiente, Salute stiamo coinvolgendo deputati e sanatori sulla questione della riqualificazione della SP10 come possibile alternativa al progetto di Autostrada regionale Cremona-Mantova” scrivono i promotori. “Naturalmente ci siamo rivolti ai parlamentari più sensibili ai temi della sostenibilità ambientale e sociale e abbiamo chiesto loro di fare pressione sul neoministro Enrico Giovannini per darci udienza”.

I promotori dell’iniziativa hanno anche inviato una lettera al ministro, “per consigliarlo di non restare prigioniero dei soliti interessi consolidati. Così come attendiamo che la Regione Lombardia renda trasparenti i negoziati che stanno avvenendo dietro le quinte sul destino di “Stradivaria” la Società titolare del progetto di autostrada”.

A giudizio sia degli Stati generali che del Coordinamento dei Comitati NO Autostrade Cremona-Mantova e TiBre, che opera nel territorio Piadenese-Casalasco-Viadanese, “il progetto di costruzione dell’autostrada Cremona-Mantova coinvolge le responsabilità sia della Regione Lombardia che del Governo nazionale, non risponde agli interessi diffusi del nostro territorio ed è il frutto di una concezione devota alle grandi opere, caratterizzata da indebitamento cattivo e insostenibile consumo di suolo. Basti pensare che il tracciato è completamente nuovo e si mangerebbe ettari ed ettari di terreno agricolo tutto da cementificare! Circa 1.500 ettari di terreno a vocazione agricola andrebbero persi per sempre! Infine, in modo “poco responsabile” e insostenibile, si pretenderebbe di adottare per Cremona e Mantova il modello dell’autostrada BreBeMi: autostrada inutile, costosa, con un deficit annuale di gestione per scarsità di traffico e con un indebitamento complessivo spaventoso”.

“Al contrario la nostra proposta di riqualificazione della attuale strada SP10, presto in capo all’ANAS come SS10, è poco costosa, facilmente realizzabile, guarda agli interessi diffusi di un territorio che ha ancora nell’agricoltura e nella piccola impresa artigianale propri punti di forza e non ha bisogno di essere colonizzato da infrastrutture che rispondono a interessi di pochi e, soprattutto, che confliggono con i principi e gli obiettivi del risparmio di suolo, decarbonizzazione, transizione ecologica giusta e sostenibile”.

