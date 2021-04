In seguito all’episodio verificatosi questa mattina nella stazione di Milano Porta Romana, dove alcuni teppisti hanno colpito con vernice spray un macchinista Trenord, alcune sigle sindacali hanno proclamato per il tardo pomeriggio di oggi uno sciopero di un’ora, dalle ore 17 alle ore 18.

Orario in cui vi sarebbero anche convogli in transito lungo le tratte cremonesi, che potrebbero quindi subire variazioni. “L’agitazione indetta senza preavviso potrà generare significativi disagi per i viaggiatori, causando ritardi e soppressioni per i treni regionali” presisa l’azienda. “Le ripercussioni dello sciopero potranno protrarsi fino alla ripresa del servizio di domani mattina”.

