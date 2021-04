Torna l’emergenza siringhe nelle aree verdi cittadine. Dopo il Maristella, ora tocca al parchetto di piazza Mirabello al quartiere Zaist. Siringhe gettate per terra sono state segnalate alle forze dell’ordine da residenti e frequentatori della zona. Cresce la preoccupazione per un fenomeno purtroppo molto diffuso e pericoloso. Il rischio di pungersi per bambini o animali è molto alto. La zona, infatti, è frequentata da famiglie con figli o da persone che portano a spasso i loro amici a quattro zampe. Oltre al Maristella e allo Zaist, la presenza di siringhe era già stata segnalata in diversi altri quartieri e zone della città, e non solo in quelle maggiormente a rischio. Si raccomanda la massima attenzione e si consiglia di allertare le forze dell’ordine in caso di avvistamenti di siringhe oppure di oggetti pericolosi.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata