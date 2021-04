Caos nella mattinata di mercoledì tra via Milano e via Ghinaglia, dove il passaggio a livello è rimasto abbassato per ben 20 minuti. Probabilmente un disguido tecnico, che ha però provocato lunghissime code in un orario di particolare in un incrocio che già di suo è sempre piuttosto caotico. Molta la rabbia degli automobilisti, molti dei quali hanno girato l’auto per tentare un’altra via.

© Riproduzione riservata