“Ho ricevuto una dose di Astrazeneca – ha detto il governatore Attilio Fontana all’ospedale in Fiera a Milano dove oggi ha ricevuto la prima dose del vaccino- e non ho sentito nessun fastidio. Sono contento di essere stato vaccinato proprio qua, uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid, tanto è stato fatto in questo posto e quindi mi ha fatto piacere essere chiamato qui. A fine luglio avrò il richiamo. Auspico che tutti i lombardi aderiscano alla campagna vaccinale che è l’unico modo per sconfiggere il virus”.

