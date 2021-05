Domenica 9 maggio, in occasione della Festa della mamma, alle ore 11.30, visita guidata del Museo Archeologico San Lorenzo per tutte le mamme e i loro bambini. La visita riguarderà la collezione permanente con un’appendice dedicata alle figure femminili raffigurate nei reperti. L’ingresso è gratuito per i bambini, mentre per gli adulti il costo del biglietto è di 3,00 Euro. A tutte le mamme sarà data in omaggio la Welcome Card, il pass che permette, tra l’altro, di ottenere sconti e agevolazioni in diversi negozi. Per effettuare la visita è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 366 6673881, oppure inviando una mail all’indirizzo museo.archeologico@comune.cremona.it.

