Tre patenti ritirate e tre persone denunciate: questo il bilancio dei controlli alla circolazione stradale messi in atto dai Carabinieri della Compagnia di Cremona e dai colleghi della stazione di Robecco d’Oglio. Nel corso dell’attività i militari sono riusciti a riconoscere due patenti contraffatte. In entrambe i casi i due conducenti hanno esibito titoli di guida rilasciati da autorità straniere, in un caso belga e nell’altro romena.

Insospettiti i Carabinieri addetti al controllo hanno avviato le ricerche che, grazie alla collaborazione delle autorità straniere, hanno consentito di accertare la non autenticità delle patenti. Per questo M.I. nato in Senegal nel 1980 e residente a Reggio Calabria, convivente, operaio, incensurato e E.B.R. sono stati denunciati a piede libero per falsità materiale commessa da privato.

Il terzo denunciato è invece un 40enne cremonese, pregiudicato, che durante il controllo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Situazione aggravata dal rinvenimento di un grammo di cocaina ed uno di hashish nascosti addosso al fermato. Oltre alla denuncia a piede libero all’uomo è stata anche ritirata la patente.

Infine, i Carabinieri di Robecco d’Oglio hanno segnalato alla Prefettura di Cremona e posto sotto sequestro amministrativo l’auto di lusso di un 60enne residente in paese, divorziato e pregiudicato che, nonostante avesse il titolo di guida revocato, guidava indisturbato.

