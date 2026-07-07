Lavori agli sgoccioli, studentato in arrivo: viaggio nel cantiere dell’ex provveditorato

Stanze già arredate e dotate di tutti i comfort, ampie aree comuni e una vasta gamma di servizi interni ed esterni, il tutto all’interno di una struttura completamente riqualificata.

È questo il biglietto da visita del nuovo studentato universitario che sorgerà nell’edificio dell’ex Provveditorato di piazza XXIV Maggio. L’obiettivo è chiaro: offrire ai giovani un’esperienza universitaria completa, capace di coniugare studio e tempo libero.

Il cantiere procede a ritmo sostenuto e, a partire da settembre, la struttura aprirà ufficialmente le porte diventando il nuovo punto di riferimento per il vicino campus cremonese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

70 i posti letto a disposizione, tra stanze doppie e singole. Non mancano poi aree ristoro e studio, oltre a tante novità.

“Ci saranno diversi spazi esterni nel grande parco che circonda la struttura – spiega Andrea Carcereri, architetto e direttore dei lavori –: un campo da basket 3 contro 3, percorsi illuminati e aree di sosta dove gli studenti potranno anche studiare all’aperto. All’interno troveremo locali di servizio come lavanderie, spogliatoi, mensa, zone di ristoro e cucine che gli studenti potranno utilizzare per preparare i pasti in autonomia, oltre a spazi di svago con calcetti e una biblioteca”.

“Anche il teatro è ormai ultimato – aggiunge Carcereri – ed è già occupato dagli arredi che renderanno fruibile lo spazio. Tornerà a essere una sala a disposizione degli studenti e della collettività: una sala polivalente che fungerà sia da aula studio sia da auditorium per incontri e attività esterne. Il nuovo studentato non è solo un luogo dove dormire, ma uno spazio da vivere quotidianamente”.

I lavori, finanziati interamente dalla Fondazione Arvedi Buschini, puntano a offrire una struttura all’avanguardia per sostenere la crescita di Cremona come polo universitario attrattivo e accogliente.

Un supporto concreto e tempestivo per gli studenti di oggi e di domani, in un momento in cui la carenza di alloggi e il caro affitti rendono sempre più difficile trovare una sistemazione per i fuorisede. Nel frattempo, tra i corridoi dell’ex Provveditorato, le maestranze procedono spedite.

La fine dei lavori è prevista per l’inizio di agosto.

“I lavori sono alle battute finali – conferma l’architetto –. La sovrapposizione delle maestranze è notevole per rendere disponibile la struttura già all’avvio del nuovo anno accademico. Si stanno completando gli ultimi cablaggi impiantistici e, in parallelo, si procede con l’allestimento degli spazi. Tutte le camere da letto sono già pronte; si sta lavorando sugli ambienti comuni, sul piano interrato e sulle aree esterne”.

© Riproduzione riservata