Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B

Daniele Orsato è il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e Serie B. A renderlo noto, durante la conferenza stampa dell’Aia nella sede della Figc a Roma, è stato Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’Aia.

Orsato, nell’ultimo anno responsabile della Can di Serie C, prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri, e ricoperto ad interim da Dino Tommasi.

Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, sarà affiancato dalla seguente commissione: Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera da arbitri, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

La promozione di Orsato è stata ratificata dal Comitato Nazionale dell’Aia su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina, nel tentativo di dare immediata stabilità all’ambiente in un momento particolarmente delicato.

In Serie C al posto di Orsato è stato nominato Nicola Ayroldi, in Serie D invece Stefano Braschi.

© Riproduzione riservata