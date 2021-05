Leggi anche: 19 Mag 2021 Torna il Tanta Robba

Festival con Frah Quintale

Sarà Samuele Bersani a chiudere il Tanta Robba Festival di quest’anno. Bersani si esibirà quindi lunedì 5 luglio nel parco di Porta Mosa, il giorno dopo Frah Quintale, il primo ospite ad essere annunciato dagli organizzatori, al termine di una tre giorni che inizierà sabato 3 luglio. L’evento si inserisce nel Tour Estemporaneo 2021 dell’artista riminese. L’ultima volta che Bersani si era esibito a Cremona era il 2012, quando tenne un concerto all’Arena Giardino.

“Non è bellissimo – ha scritto Bersani sulla propria pagina Facebook presentando il Tour – che ci si possa trovare sotto le stelle e non davanti a un monitor del piffero? Dopo l’anno nefasto che noi tutti abbiamo vissuto sono emozionato e ‘sorpreso’ anche io di poter annunciare per questa estate una serie di concerti, un piccolo tour estemporaneo, in alcuni dei migliori festival del nostro paese. Sarà anche l’occasione per poter dare finalmente un primo assaggio di Cinema Samuele, la cui tournée ufficiale (quella con tutta la band) rimane fissata nei teatri per dicembre 2021”.

Ora l’attenzione è tutta concentrata sull’artista che aprirà la rassegna 2021 del TRF.

